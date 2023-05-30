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المطار: لا تغيير على مواعيد الرحلات المتزامنة مع الزفاف الملكي

منذ 3 ثواني
المطار: لا تغيير على مواعيد الرحلات المتزامنة مع الزفاف الملكي

وطنا اليوم:أكدت مجموعة المطار الدولي، الثلاثاء، بأن مواعيد الرحلات ستبقى كالمعتاد، تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد.
ودعت المسافرين في بيان، إلى الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المرورية واتباع تعليمات وإرشادات إدارة السير المركزية بخصوص حالة الطرق والشوارع المؤدية إلى مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة ما بين 31 أيار ولغاية 2 حزيران.


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