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وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء ومادبا

منذ 3 ساعات
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء ومادبا

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن توقف بعض مصادرها المائية المزودة للعاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة مأدبا احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.
وقالت الشركة في بيان صحفي، إنها اضطرت لإيقاف ضخ المياه من محطة الموجب والتي تعتبر إحدى المصادر المزودة لمنظومة محطة تحلية الزارة ماعين كما تم إيقاف آبار الرصيفة، وجزء من آبار الواله والهيدان، مؤكدة تأثر برنامج توزيع المياه لعدد من المناطق في عمّان والزرقاء ومأدبا نتيجة هذه التوقفات.
وأكدت الشركة في بيانها استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المصادر المائية إلى العمل.
وتاليا المناطق التي ستتأثر في العاصمة عمان:
أجزاء من لواء ناعور، منطقة جاوا وأجزاء من اليادودة، لواء الموقر (أم بطمة، الفيصلية، الحاتمية، النقيرة، البويضة)، قرية سالم، رجم الشامي، قرية خالد بن الوليد وقرية أبو صياح، النصر والمنارة وأم نوارة وإسكان الغاز أبو علندا، الخشافية، العبدلية وأجزاء من سحاب، القويسمة (جبل الحديد وإسكان الكهرباء)

محافظة الزرقاء:
حي القادسية، المشيرفه، المخيم وضاحية الملك عبدالله.

محافظة مأدبا: الحي الغربي، الفيحاء، حنينا والحراوية، الرشاد، الخطابية، المأمونية الغربية


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