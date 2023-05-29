حزب تقدّم يواصل لقاءاته الحوارية

​وطنا اليوم – التقى عدد من الأعضاء المؤسسين في حزب تقدّم تحت التأسيس مع نخبة من الفعاليات الاقتصادية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في المستشفى التخصصي ، حيث استعرض الدكتور فوزي الحموري رؤية الحزب ورسالته و مبادئه وبرامجه وسياساته حيال جميع الملفات السياسية والاقتصادية بما ينسجم مع إنتاج حالة حزبية مؤثرة قادرة على الاستقطاب ذات قواعد راسخة و مستمرة تحكمها البرامجية.

وتحدث الدكتور خالد بكار عن اهمية ان تعمل الاحزاب على تحقيق رؤية التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير اداء القطاع العام

بما ينعكس على زيادة النمو الاقتصادي ويحقق التنمية التي يشعر بها المواطن وتطرق الى اهم بنود قانون الانتخاب الجديد

ودار نقاش بين الحضور حول الحلول المقترحة للتحديات الاقتصادية والمالية وكيفية تمكين المرأة والشباب

و تحسين مستوى الاداء والخدمات للمواطنين والحد من البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية دون تمييز.

وقام بادارة الحوار المهندس عبدالكريم الحموري..

وفي نهاية اللقاء اعرب الحضور عن امنياتهم لحزب تقدّم تحت التأسيس التوفيق والنجاح المستمر في المرحلة القادمة .