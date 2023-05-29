بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

سلطة وادي الأردن: مخزون السدود أفضل من 2022

منذ ساعة واحدة
سلطة وادي الأردن: مخزون السدود أفضل من 2022

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، الاثنين، إن مخزون السدود من المياه خلال العام الحالي “أفضل بكثير” من العام الماضي، مشيرة إلى الأمطار التي سقطت أخيرا “رفدت السدود بمخزون جيد”.
وصرحت محاسنة أن الأمطار هطلت “في وقت غير متوقع ونحن على أبواب حزيران”، لافتة النظر إلى أن الهطول المطري “كان جيد جدا في المناطق الجنوبية … هذه الأمطار رفدت السدود بمخزون مائي جيد، تحديدا في سد الموجب وصل إلى أقصى طاقة تخزينية له”.
وبدأ نحو الساعة 7 من مساء الأحد، فيضان سد الموجب بالكرك جراء الأمطار الغزيرة، ودخل هذا السد قرابة 17 مليون متر مكعب، بحسب محاسنة التي قالت إن سد الوالة دخله نحو 10 ملايين متر مكعب.
ورفعت هذه الكميات الطاقة التخزينية للسدود إلى 134 مليون متر مكعب بنسبة 47.5%.
ومقارنة مع مخزون السدود في العام الماضي، فهي اليوم “أفضل بكثير من العام الماضي”، علما بأن مخزون السدود في 2022 كان 82 مليون متر مكعب بنسبة تقريبا 29% على ما ذكرت محاسنة.
ومخزون سد الموجب، بطاقته التخزينية الكلية سيكون “مصدرا مائيا معززا للاستخدامات المختلفة” وفق محاسنة التي أشارت إلى أن مخزون السدود الأخرى التي تستخدم لأغراض الري “تبشر بموسم زراعي جيد، فنأمل أن يكون صيفا آمنا وموسما زراعيا جيدا”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:43

عاجل – في هذا الوقت ينتهي دوام المدارس غدا

20:40

أمريكا تتجهز لإنشاء قاعدة إقليمية جديدة للـ سي آي إيه في لبنان

20:29

الخضيرات : القويرة تعيش كارثة جراء السيول

20:25

الأردن يجلي 14 فلسطينياً من بورتسودان

20:13

الرجوب يتدخل بعد شغب بمباراة الوحدات والفيصلي

20:06

منتخبنا تحت 23 عاما مع العراق والإمارات ببطولة غرب آسيا

19:44

حزب تقدّم يواصل لقاءاته الحوارية

19:42

المواصفات تمنح 27 منتجا غذائيا علامة الجودة الأردنية

19:40

نائب يتسائل: هل عجزت الأردنيات عن انجاب مدير لدائرة الاراضي؟

19:31

الخصاونة :عدم جواز التعليق على حبات البرد بأنها غضب من الله

19:29

أمين عام الحزب الشيوعي لوطنا اليوم : سنكون أكثر انسجاماً مع هويّتنا الفكريّة والسِّياسيّة

19:21

الأمن : 7 مواقع احتفالات خلال مسير موكب الزفاف

وفيات

وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023