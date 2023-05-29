سلطة وادي الأردن: مخزون السدود أفضل من 2022

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، الاثنين، إن مخزون السدود من المياه خلال العام الحالي “أفضل بكثير” من العام الماضي، مشيرة إلى الأمطار التي سقطت أخيرا “رفدت السدود بمخزون جيد”.

وصرحت محاسنة أن الأمطار هطلت “في وقت غير متوقع ونحن على أبواب حزيران”، لافتة النظر إلى أن الهطول المطري “كان جيد جدا في المناطق الجنوبية … هذه الأمطار رفدت السدود بمخزون مائي جيد، تحديدا في سد الموجب وصل إلى أقصى طاقة تخزينية له”.

وبدأ نحو الساعة 7 من مساء الأحد، فيضان سد الموجب بالكرك جراء الأمطار الغزيرة، ودخل هذا السد قرابة 17 مليون متر مكعب، بحسب محاسنة التي قالت إن سد الوالة دخله نحو 10 ملايين متر مكعب.

ورفعت هذه الكميات الطاقة التخزينية للسدود إلى 134 مليون متر مكعب بنسبة 47.5%.

ومقارنة مع مخزون السدود في العام الماضي، فهي اليوم “أفضل بكثير من العام الماضي”، علما بأن مخزون السدود في 2022 كان 82 مليون متر مكعب بنسبة تقريبا 29% على ما ذكرت محاسنة.

ومخزون سد الموجب، بطاقته التخزينية الكلية سيكون “مصدرا مائيا معززا للاستخدامات المختلفة” وفق محاسنة التي أشارت إلى أن مخزون السدود الأخرى التي تستخدم لأغراض الري “تبشر بموسم زراعي جيد، فنأمل أن يكون صيفا آمنا وموسما زراعيا جيدا”