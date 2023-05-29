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نائب يتسائل: هل عجزت الأردنيات عن انجاب مدير لدائرة الاراضي؟

منذ ساعة واحدة
نائب يتسائل: هل عجزت الأردنيات عن انجاب مدير لدائرة الاراضي؟

 

وطنا اليوم – قال النائب علي الطراونة : إنه من غير المعقول أن يبقى الموقع شاغرا في ظلّ تكليف المدير السابق لعدة سنوات ثمّ تعيين مدير جديد بالوكالة، متسائلا: “هل عجزت الأردنيات عن انجاب مدير أصيل وذوو كفاءة ليتولى المهمة؟”.

 

وطالب  الطراونة الحكومة بتعيين مدير عام أصيل لدائرة الأراضي والمساحة، وذلك نظرا لشغور الموقع منذ عدة سنوات دون تعيين مدير أصيل لهذه الدائرة الهامّة والحساسة.

وأشار الطراونة إلى أن الإدارة الأردنية تعاني من عدم وجود قيادات صفّ ثانٍ جاهزة ومؤهلة، وعدم توفر البديل المناسب للكفاءات التي يتمّ الاستغناء عن خدماتها، ما ساهم بحدوث فراغ في القيادات الادارية.

وشدد الطراونة على ضرورة أن يكون هناك مدير أصيل لدائرة الأراضي يُشرف على عملها باعتبارها من الدوائر الحساس، فمن غير المعقول أن تبقى الدائرة تدار بالتكليف منذ (٤) سنوات.


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