أمين عام الحزب الشيوعي لوطنا اليوم : سنكون أكثر انسجاماً مع هويّتنا الفكريّة والسِّياسيّة

وطنا اليوم – خاص – قال الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني سعود قبيلات في اول تصريح له بعد انتخابه امينا عام للحزب الشيوعي في نقاش على مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول الأحزاب اليسارية وقدرتها على الخروج من نمطية الخطاب اليساري التقليدي بأن الحزب الشيوعي الآن لديه نظام أساسيّ جديد ومختلف وبرنامج سياسي جديد ومختلف.

واضاف قبيلات بان برنامج الحزب الجديد على صلة قويّة بقضايا النَّاس وهمومهم ومطالبهم، وستكون لديه أساليب عمل جديدة، وسيسعى بكلّ جدّ لأن يكون أكثر قرباً من النّاس.

واكد قبيلات في حديثه على مجموعة وطنا اليوم ، نحن الآن في بداية عملنا بعد عقد مؤتمرنا وانتخاب قيادتنا؛ لكنّنا نعد بأن تكون لدينا تغييرات كبيرة. التغييرات لا تعني بالطّبع أن ننقلب على أنفسنا؛ بل أن نكون أكثر انسجاماً مع هويّتنا الفكريّة والسِّياسيّة. وكلّنا أمل بأن ننجح بإعادة بنا الحزب على أسس جديدة.

يذكر ان قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني قررت في الثاني عشر من أيار انتخاب سعود قبيلات امينا عاما للحزب ونضال مضية نائبا للامين العام.

وتم تأجيل انتخاب المكتب السياسي إلى وقت لاحق .