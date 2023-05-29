الأشغال تعيد فتح طريق العطارات – سواقة

وطنا اليوم:أعادت وزارة الاشغال العامة والاسكان، بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام، فتح طريق العطارات من جسر السواقة وصولا لمكب النفايات الخطرة وحتى منطقة طوبا بعد ان جرى اغلاقها امس بشكل احترازي ومؤقت نتيجة الظروف الجوية الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الاثنين، إنه تم تعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيرية كافة.

وأضافت، إن كوادرها العاملة في الميدان والمزودة بالاليات والمعدات اللازمة، تعاملت بالتنسيق مع الشركاء، منذ بدء تأثر المملكة بالظروف الجوية الماضية، مع نحو 58 بلاغًا، معظمها كان في الجنوب.

وعن ابرز الملاحظات والبلاغات التي جرى التعامل معها، أوضحت الوزارة أنه جرى التعامل في محافظة العاصمة امس مع سيول جارفة على الطريق الصحراوي وخصوصاً على عبارة السواقة وتم اغلاق السير احترازياً بالتنسيق مع الدوريات الخارجية واجراء التنظيفات اللازمة, بالاضافة الى ذلك تم التعامل مع (6) مواقع على طريق العطارات المتفرع من جسر السواقه وصولاً لمكب النفايات الخطرة نتيجة ارتفاع منسوب مياة الامطار ادت الى انجرافات جزئية في جوانب العبارات الانبوبية حيث تم اغلاق الطريق بالتنسيق مع ادارة السير وتم تزويد الموقع بعناصر السلامة المرورية والعمل جاري على اجراء المعالجات اللازمة.

وفي الكرك تم التعامل مع انجرافات للحجارة والاتربة لعدة طرق نتيجة السيول المفاجئة حيث تم اغلاقها احترازيا وتم اجراء المعالجات اللازمة وجميعها سالكة وحسب التالي:

– طريق الكرك / الطفيلة ( منطقة العينا)

– طرق في منطقة سد السلطاني

– طريق الكرك / الاغوار الجنوبية ( طريق الخرزة)

– عدة مواقع على طريق الموجب

وفي محافظة مادبا تم التعامل مع انجرافات للحجارة والاتربة على طريق مدخل ذيبان وطريق الموجب من ذيبان لعدة مواقع على طول الطريق كانت بين المتوسطة والشديدة حتى بلغ ارتفاع هذه الاتربة الى 1,5 متر حيث تم اغلاق السير احترازيا وتم اجراء التنظيفات والمعالجات اللازمة من خلال (3) لودر وجريدر وبلدوزر والطريق سالك.

وفي محافظة العقبة تم التعامل امس مع سيول وانجرافات للاتربة والحجارة على عدة مواقع على طريق مدخل العقبة والطريق الخلفي وجسر الرز حيث تم اجراء التنظيفات والمعالجات اللازمة حسب الاصول.

وفي اقليم البتراء تم التعامل مع سيول وانجرافات للاتربة والحجارة على عدة مواقع على طريق الرصيف (الملوكي) وطريق دلاغه / مسعودة حيث تم اجراء التنظيفات والمعالجات اللازمة حسب الاصول وجميعها سالكة.

وأكدت الوزارة أن جميع الطرق ضمن اختصاصها سالكة حاليًا، مشددةً على أن الملاحظات كافة بوشر العمل عليها بشكل فوري وفق الاصول وجرى اجراء اللازم، بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمنت جهود الشركاء في مديرية الامن العام وتعاونهم الدائم والمستمر معها ما ساهم في معالجة الملاحظات بشكل فوري