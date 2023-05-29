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المصري: بلدنا يمر بمتغيرات متسارعة.. غير طبيعية وغير منضبطة

منذ 3 ساعات
المصري: بلدنا يمر بمتغيرات متسارعة.. غير طبيعية وغير منضبطة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، ان مجتمعنا يمر بمتغيرات متسارعة غير طبيعية، وغير منضبطة، وتفقدنا قدرة الحكم عليها لمعرفة مدى ملاءمتها له.
حديث المصري كان مع وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل، الذي زاره في إطار المشاورات التي تجريها الجماعة مع أصحاب التجربة والخبرة في بلدنا.
وأضاف المصري ان التغيرات التي طرأت على مجتمعنا أصابت الكثير من قيمه خاصة قيم العمل والمنظومة الاخلافية، حيث بتنى نعتمد على العمالة الوافدة في الكثير من جوانب حياتنا.
وقال المصري لقد صرنا نعاني من غياب المؤسسية في بلدنا رغم كثرة المؤسسات فيه، ومع غياب المؤسسية سيطرت الفردية، وغابت المسألة والاخطر هو غياب التخطيط.
وقال المصري ان مجتمعنا يعاني من التغيرات والتحديات في ظل تغيرات إقليمي ودولية ستترك الكثير من آثارها علينا، فالتطورات في فلسطين وإصرار حكومة المتطرفين برئاسة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها خاصة في القدس، وعلاقتها مع سكان الضفة الغربية. لها آثار سلبية علينا هنا في الأردن. بالإضافة إلى الحرب في اوكرانيا التي هي حرب الغرب التي تجري في ظل تعدد صيغ التكتلات التحالفات المتضاربة في مصالحه على مستوى العالم، وفي ظل سعي الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مكانتها المهيمنة على العالم، وهي الهيمنة والتي صارت مرفوضة حتى من دول غربية، مؤكدا ان حرب الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقية، هي مع الصين، وأضاف ان المتغيرات التي تشهدها العلاقات الدولية ستؤثر على المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فلم يعد مقبولا ان تسيطر على قرارته عدد محدود من الدول، لذلك يمكننا القول ان العالم يمر بمرحلة خطرة.
و لمواجهة المتغيرات المحلية والخارجية فأن علينا أن نشرك المواطن بصناعة القرار وبناء العمل المؤسسي وبناء مفهوم العمل الجماعي بروح الفريق، والاخذ بمبدأ التدريج.
هذا وقد جرى حوارا موسعا بين المصري ووفد جماعة عمان لحورات المستقبل


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