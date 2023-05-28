بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تحذير للاردنيين من سيول مفاجئة وأمطار غزيرة

منذ 4 ثواني
تحذير للاردنيين من سيول مفاجئة وأمطار غزيرة

وطنا اليوم:تُشير أخر صور الأقمار الاصطناعية المُستَلَمة لدى مركز “طقس العرب” الإقليمي إلى اندفاع كميات من السحب الركامية الرعدية إلى مناطق مُختلفة من البحرالميت بالإضافة إلى بعض أودية محافظتي الكرك و مأدبا و تترافق هذه السحب بهطول أمطار غزيرة أحياناً.
وأوصى طقس العرب في بيان بضرورة الإنتباه من التواجد في المناطق المُنخفضة و الأودية و مجاري الأودية و الشِعاب تحسباً لحدوث و تشكل السيول المفاجئة.
كما و تُشير ذات الصور إلى أن هُناك سحب ركامية ماطرة أخرى تؤثر على أجزاء من الطريق الصحراوي.
ومن المتوقع، بمشيئة الله، أن تتجدد فرصة هطول الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة خلال الليلة وصباح يوم الاثنين.
وتستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع تشكل سحب ركامية تترافق مع زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة، وقد تكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحيان والمناطق الجغرافية.
ويُنصح بالحذر واتخاذ الاحتياطات عند التواجد في المناطق المنخفضة، والأودية، ومجاري الأودية، والشعاب، تحسبًا لحدوث السيول المنقولة وتشكلها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:13

ضبط 6 مروجين للمخدرات بمداهمات في المفرق وإربد ومعان

20:09

بدء فيضان مياه سد الموجب والأمن يؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر

19:48

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الاثنين

19:41

من دروس الانتخابات التركية

19:28

أجسام معدنية تقطع الكهرباء في الشونة الجنوبية

19:19

عاجل- اردوغان يفوز في الانتخابات الرئاسية ويبقى خمس سنوات أخرى في حكم تركيا

19:18

ولي العهد يعزي عشيرة الحديدي

19:12

متصرف الرمثا يقرر إغلاق أحد المواقع الترفيهية

19:07

الأمن يغلق الطريق الصحراوي احترازياً

19:01

قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل

18:58

سر فرحة الأردنيين بعرس ولي العهد

18:39

عاجل – اردوغان يتقدم بنسبة 54.6% بعد فرز 70% من اصوات الناخبين في الانتخابات التركية

وفيات

العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023