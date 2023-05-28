تحذير للاردنيين من سيول مفاجئة وأمطار غزيرة

وطنا اليوم:تُشير أخر صور الأقمار الاصطناعية المُستَلَمة لدى مركز “طقس العرب” الإقليمي إلى اندفاع كميات من السحب الركامية الرعدية إلى مناطق مُختلفة من البحرالميت بالإضافة إلى بعض أودية محافظتي الكرك و مأدبا و تترافق هذه السحب بهطول أمطار غزيرة أحياناً.

وأوصى طقس العرب في بيان بضرورة الإنتباه من التواجد في المناطق المُنخفضة و الأودية و مجاري الأودية و الشِعاب تحسباً لحدوث و تشكل السيول المفاجئة.

كما و تُشير ذات الصور إلى أن هُناك سحب ركامية ماطرة أخرى تؤثر على أجزاء من الطريق الصحراوي.

ومن المتوقع، بمشيئة الله، أن تتجدد فرصة هطول الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة خلال الليلة وصباح يوم الاثنين.

وتستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع تشكل سحب ركامية تترافق مع زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة، وقد تكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحيان والمناطق الجغرافية.

ويُنصح بالحذر واتخاذ الاحتياطات عند التواجد في المناطق المنخفضة، والأودية، ومجاري الأودية، والشعاب، تحسبًا لحدوث السيول المنقولة وتشكلها