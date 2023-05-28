بدء فيضان مياه سد الموجب والأمن يؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وطنا اليوم:حذر مساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية المهندس رائد الصعوب، من بدء فيضان سد الموجب إثر امتلاء طاقته التخزينية، بعد أن شهدت المنطقة تساقطاً غزيراً للأمطار، وتجمعاً لمياه السيول المتدفقة إلى السد.

وبين الصعوب في حديث إذاعي أن المياه الخارجة عن السد تتدفق باتجاه البحر الميت، وأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإخلاء المنطقة والابتعاد عنها، خاصة هواة التصوير أو الفضوليين.

ومن جهتها جددت مديرية الأمن العام تأكيدها على أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية من عدم الاستقرار، والتقيد التام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.

وحذرت المديرية من الاقتراب من تجمعات المياه والأودية ومناطق جريان السيول التي تشكلت أو من المتوقع تشكلها خاصة في المناطق الجنوبية، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

وأكدت المديرية على متابعتها لحالة الطرق والاغلاقات بسبب جريان السيول أو تشكل الغبار وإرشاد المواطنين حولها، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والتواصل مع هاتف الطوارئ 911 اذا دعت الحاجة