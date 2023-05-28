متصرف الرمثا يقرر إغلاق أحد المواقع الترفيهية

وطنا اليوم:قرر متصرف لواء الرمثا طايل المجالي، إغلاق أحد المواقع الترفيهية في شارع البتراء/ طريق إربد، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين مرتاديه،بعد إصابة 6 أطفال نتيجة سقوطهم داخله ، ولكن وضعهم الصحي الآن جيد .

وقال المجالي بعد الاستفسار، إنه قرار إغلاقه بسبب عدم حصول الموقع الترفيهي على أي تراخيص من الجهات المعنية.

وذكر مصدر أمني مسبقا، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وأضاف أن جميع الإصابات تعاني من رضوض في الجسم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة للوقف على أسبابها وتداعياتها