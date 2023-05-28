أمطار غزيرة جنوب الأردن وتحذيرات من السيول

وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق من محافظات المملكة، الأحد، تساقطا غزيرا للأمطار، جراء تأثر الأردن بحاللة من عدم الاستقرار الجوي، المصحوبة بالأمطار الرعدية والغبار.

ورصد تساقط الامطار الغزيرة في محافظات الجنوب، ما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة السير من منطقة سواقة باتجه طوبة “طريق العطارات” وفقا لما ذكره بيان أمني.

وشهدت مدينة البترا، اليوم الأحد، حركة سياحية نشطة واعتيادية، وتوافد أعداد سياحية كبيرة من مختلف الجنسيات.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات في تصريحات إن الحركة السياحية في المدينة تسير بشكل اعتيادي، وأن متحف البترا مستمر باستقبال السياح والزوار من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء.

وبين أن كوادر السلطة وضعت في حالة تأهب قصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية والأمطار المتوقع أن تؤثر على إقليم البترا، لافتا إلى توفر جميع الخدمات لزوار المدينة الأثرية لتسهيل رحلتهم منذ دخولهم للموقع وحتى خروجهم.

تحذير أمني

أصدرت مديرية الأمن العام، الأحد، بيانا، جددت فيه التحذير من الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على الأردن.

ويتخلل حالة عدم الاستقرار الجوي هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من الأردن وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

ودعت مديرية الأمن العام في بيان ، إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وشدد البيان، على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وحذرت المديرية من الغبار الكثيف، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.

الحالة الجوية

وتتأثر المملكة الأحد والاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي المصحوبة بالغبار والعواصف الرملية وزخات مطرية رعدية.

وقال مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي: إن السمة الأبرز من طقس الأحد نهارا هي الأجواء المغبرة مع ظهور كميات كبيرة من السحب التي تغطي سماء المملكة والأجواء غائمة مغبرة بوجه عام.

وأضاف أن درجات الحرارة الأحد تكون منخفضة في الأردن إذ تبلغ 25 درجة مئوية وهناك نشاط من هبات الرياح القوية أحيانا بحيث تعمل على إثارة الغبار والأتربة.

وبين أن مناطق جنوب المملكة هي الأكثر عرضة للأحوال الجوية غير المستقرة بما فيها مناطق شرق المملكة والعقبة

أمطار غزيرة

وأشار أن مناطق جنوب وشرق الأردن ستشهد أعلى هطولات مطرية غزيرة وقد تمتد إلى المناطق الوسطى.

ولفت إلى أن يوم الاثنين تستمر الأمطار الرعدية في عموم مناطق المملكة على فترات متباعدة وتمتاز بشدتها وغزارتها وقد ينتج عواصف رملية كثيفة.

وأكد أن فرص الأمطار تتركز في مناطق الجنوب التي قد تمتد الى المناطق الوسطى والشمالية مساء الاحد وصباح الاثنين.

وأكمل: “مع ساعات مساء الاثنين تتراجع الاحوال الجوية غير المستقرة وتبدأ الأحوال الجوية بالاستقرار بدءا من الثلاثاء وسيكون ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية”.

وحذر مرضى الجهاز التنفسي والحساسية من خطر الأجواء التي تؤثر على الأردن