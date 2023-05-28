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خبير أوبئة يحذر مرضى الجهاز التنفسي في الأردن

منذ 3 ثواني
خبير أوبئة يحذر مرضى الجهاز التنفسي في الأردن

وطنا اليوم:تتأثر محافظات الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي وأجواء مغبرة شديدة في بعض المناطق، ما يؤثر على مرضى الجهاز التنفسي والحساسية.
وقال خبير الأوبئة د. عبد الرحمن المعاني: إن مرضى الجهاز التنفسي هم الاكثر تأثرا من الحالية الجوية خاصة الأشخاص الذين يعانون من حالة مرضية شديدة وضعف في المناعة.
وأضاف المعاني أن الأجسام غير مستعدة للأجواء الجديدة والمفاجئة والتقلبات الجوية التي تؤثر على الأردن، عكس ما يكون الاستعداد في فصل الشتاء.
وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، خاصة مرضى الجهاز التنفسي.
وحذر مرضى الجهاز التنفسي من التعرض للأتربة والموجات الغبارية


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