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ألف ألف مبروك خطوبة الشاب محمد النجادا ابن الزميل الصحفي عطيه النجادا رئيس تحرير “وطنا نيوز”

منذ ساعة واحدة
ألف ألف مبروك خطوبة الشاب محمد النجادا ابن الزميل الصحفي عطيه النجادا رئيس تحرير “وطنا نيوز”

 

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وطنا اليوم – تم يوم السبت خطوبة الشاب محمد عطيه النجادا ابن الزميل الصحفي عطيه النجادا على صاحبة الصون والعفاف كريمة السيد صالح محمد عبد الرحمن الزواهره ( ابو محمد) حيث توجهت جاهة كريمة من عشيرة النجادا وأبناءهم وأنسباءهم وأقرباءهم وأصدقاءهم وعشيرة الفشيكات الأزايده يتقدمهم رئيس الجاهة العميد المتقاعد محمد حمدان الفشيكات (ابو بلال) إلى مضارب عشيرة الزواهره بني حسن في محافظة الزرقاء وكان في استقبال الجاهة والد العروس وأبناءه واقاربه وانسباءه واصدقاءه وعشيرته وطلب العميد المتقاعد محمد حمدان الفشيكات أبو بلال بإسم الجاهة يد كريمة السيد صالح الزواهره إلى الشاب محمد عطيه النجادا حيث أجاب على طلبه سعادة الوجيه المهندس رضوان الزواهره .
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير .
تهانينا القلبية الحارة وألف ألف مبروك..

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