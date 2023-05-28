فيديو لنائب رئيس الوزراء يثير موجة تعليقات ساخرة

وطنا اليوم – اثار فيديو متداول لاحد الوزراء اثناء احتفال قال فيه الوزير توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء عبارات اعتبرها البعض خروجا عن المألوف ، واثار فيديو كريشان موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي .

الوزير السابق سعد الخرابشة قال في تعليق له :

فيديو متداول لمسؤول كبير بالبلد ينهي رعايته لحفل ربما بمناسبة عيد الإستقلال بقوله للحضور: “كل الشكر، كل عام واحنا بخير وربنا بخير والله بخير”

استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله

فيديو متداول لمسؤول كبير بالبلد ينهي رعايته لحفل ربما بمناسبة عيد الإستقلال بقوله للحضور: "كل الشكر، كل عام واحنا بخير وربنا بخير والله بخير"

استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله.#الله_المستعان — Dr. Saad Kharabsheh (@kharabsheh_saad) May 27, 2023