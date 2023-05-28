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فيديو لنائب رئيس الوزراء يثير موجة تعليقات ساخرة

منذ 3 ثواني
فيديو لنائب رئيس الوزراء يثير موجة تعليقات ساخرة

 

وطنا اليوم – اثار فيديو متداول لاحد الوزراء اثناء احتفال قال فيه الوزير توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء عبارات اعتبرها البعض خروجا عن المألوف ، واثار فيديو كريشان موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي .

الوزير السابق سعد الخرابشة قال في تعليق له :

فيديو متداول لمسؤول كبير بالبلد ينهي رعايته لحفل ربما بمناسبة عيد الإستقلال بقوله للحضور: “كل الشكر، كل عام واحنا بخير وربنا بخير والله بخير”
استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله

 

 


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