احتمالية تأخير رحلات طيران بسبب الأجواء

وطنا اليوم – قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ظهر اليوم السبت، إنه يوجد احتمالية لتأخير بعض رحلات الطيران بسبب الأجواء المغبرة التي تتعرض لها الأردن.

وأوضح مستو لـ “خبرني” أنه إذا لوحظ وجود مخاطر كبيرة فإنه سيتم تأخير بعض الرحلات بالإضافة إلى جعل طائرات أخرى تنتظر، مؤكدا أن ذلك لن يصل لإيقاف حركة الطيران.

ويسود الأردن حاليا الأحوال الجوية الخماسينية، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً وجافاً ومُغبراً في معظم مناطق المملكة، وتظهر كميات من السُحب المُتوسطة والعالية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار تكون على شكل زخات طينية في بعض المناطق، قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.