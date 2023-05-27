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بالصور..الجالية الأردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال 77 تحت شعار عرس وطني

منذ 7 ثواني
بالصور..الجالية الأردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال 77 تحت شعار عرس وطني

وطنا اليوم-تحت رعاية سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى سلطنة عمان السفير أمجد القهيوي، وبحضور  الملحق العسكري على الدعجه أقام نادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان احتفالًا مهيبا بمناسبة عيد الاستقلال “77 ” للمملكة الاردنية الهاشمية في فندق جراند حياة مسقط، وذلك مساء الجمعة الموافق 26/5/2023 حيث حضر الحفل عدد كبير من سفراء الدول العربيه في السلطنة، كما حضرة عدد كبير من سيدات ورجال الاعمال الاردنيين وجمع غفير من أبناء الجالية الأردنية

لقد كان الاحتفال عرسيا وطنيا بامتياز حيث عبر المحتفلون عن سعادتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين.

وبدأ الحفل بالسلامين السلطاني العماني والسلام الملكي الأردني واي من الذكر الحكيم، ثم القى المهندس مازن خريسات رئيس نادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان، كلمة عبر فيها عن فخر الأردنيين بهذا اليوم الغالي والذي سطر فيه الأردنيون اروع البطولات والتضحيات وقال
حلم الاجداد بالاستقلال فكان لهم ما ارادوا واستحلفونا ان نحمي الاردن ارضا وسماء وماء فاقسم الجيش العربي المغوار واقسم معهم الاردنيون على الوفاء وانهم على العهد باقون

ثم تم تقطيع كعكة عيد الاستقلال حيث شارك رجال الاعمال الراعون لهذا الحفل قطع الكعكه

كما قدمت فقرات شعرية تناولت موضوع الاستقلال بأشعار لامست أعماق قلوب الحاضرين وتغنت بالوطن وسلطنة عمان.
وتغنى الفنان الأردني رائد السرحان وفرقته بأعذب الأغاني الأردنية، ثم جاء دور الفنان الأردني ماجد زريقات والموسيقيي شرف مياس الذين جاؤا من الاردني خصيصا فغنوا وتمايلوا ودبك الحاضرون يتقدمهم السفير الاردني والملحق العسكري وفي الختام تم تقديم درع شخصية الاستقلال للاستاذ الدكتور لطفي رحاحله عميد المغتربين الاردنيين والذي قضى 45 عاما في حقلي التربيه والتعليم

وتخلل الحفل عشاء في هذه المناسبة السعيدة على قلوب كل الأردنيين. وكانت الاسناذه عريفة الحفل امل عوده ترافقها الاستاذه بنول بثوبيهما الاردني المطرز كما تم عرض ازياء نسائيه تمثل عدد من المدن الاردنيه.

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