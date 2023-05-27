رئيس بلدية اربد: تقدمت بمشاريع استثمارية الى وزارة الادارة المحلية منذ 6 شهور ولم تصل الموافقة

وطنا اليوم – كشف رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي عن ان البلدية تقدمت بعدة مشاريع استثمارية الى وزارة الادارة المحلية منذ 6 شهور ولم تصل الموافقة عليها حتى اللحظة من بينها مشروع الاوتوبارك .

واضاف الكوفحي في تصريحات صحفية:ان البلدية لديها 12 مشروعا استثماريا من المشاريع الكبرى والمتوسطة تمثل فرصا استثمارية ناجحة للبلدية ونخشى من تعطلها بسبب العوائق التشريعية والتمويل .

وبين الكوفحي ان اي قطعة ارض للبلدية ستقام عليها المشاريع وتكون مدة الايجار اكثر من ثلاث سنوات تحتاج لموافقة الوزارة، مشيرا الى ان البلدية لديها قطع اراض متعددة للا ستثمار وكل مشروع يجب ان يذهب للوزارة للموافقة عليه .

وتابع : لدينا دراسات وخطط لمشاريع متعددة بالشراكة مع القطاع الخاص تمثل فرصا استثمارية للبلدية وما يحول بينها وبين التنفيذ العوائق التشريعية والبيروقراطية في وزارة الادارة المحلية.