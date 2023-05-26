الأردن : ما يفعله نتنياهو أكثر من مجرد استفزازات

وطنا اليوم:وزير الخارجية أيمن الصفدي ابلغ شخصيات برلمانية مؤخرا بان لقاءات العقبة وشرم الشيخ الامنية تميزت هذه المرة بانها ربطت المسار السياسي بالامني وبان موضوعة القدس وردت في بروتوكول وقع خلال القمتين.

لكن هذه البروتوكولات الموقعة والربط الذي يتحدث عنه الوزير لا تبدو عناصر مؤثرة في المشهد الاسرائيلي .

آخر المعطيات القادمة من سفارة الأردن في تل ابيب تشير إلى أن بنيامين نتنياهو لم يقف عند حدود منح وزيره المتشدد ايتيمار بني غفير فرصة اقتحام المسجد الاقصى مجددا وسط حراسة امنية لكنه سمح لبن غفير و غيره بتنفيذ هذه الزيارة التي كان قد وعد الاردن رسميا وعبر الادارة الامريكية بانها لن تتكرر.

ويعتقد الجانب الأردني بأن البقاء في الاستنكار والبيان السياسي على أساس التعامل مع الخطوات الخطيرة والمقلقة التي قرّرتها حكومة اليمين الاسرائيلي مؤخرا في القدس باعتبارها مجرد استفزازات قد لا يفيد في عكس الوقائع على الأرض.

وقد لا يمثل مستوى الخطر الراهن خصوصا بعدما لاحظ الجميع بان حكومة اليمين الاسرائيلي وزعيمها بنيامين نتنياهو دفعا باتجاه اتخاذ خطوات غير مسبوقة يمكنها أن تؤدي إلى تقويض الوصاية الهاشمية الأردنية.

خلافا لذلك يبدو ان نتنياهو يلعب لعبة غامضة في ملف القدس حسب تقارير عميقة أردنية حتى بدلالة انه وافق على تنظيم اجتماع بناء على مقترح لاحد المتطرفين في طاقمه الوزاري تحت الحرم المقدسي الشريف و خصص ميزانية كبيرة تصل الى ١٧ مليون دولارا لعمليات الحفريات للانفاق.

وتلك الحفريات بنظر الاردن هي عبارة عن اعتداء مباشر واساسي ليس على الوصاية الاردنية الهاشمية فقط و لكن على فكرة عدم تغيير الامر الواقع المتفق عليها مع حكومة نتنياهو نفسها عام 2016 حيث ان القدس بقيت فيما يسميه الدبلوماسيين بال”ستاتس كو