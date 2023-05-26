عربيات: بدأنا خطة لترويج السياحة الدينية بشقيها الإسلامية والمسيحية

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الأردن حاضرة بشاشات كبيرة على المدخل الرئيسي لمهرجان كان الدولي للأفلام.

وقال عربيات، ” ركزنا على التنوع الموجود في المملكة لتسويق الأردن في استقطاب الأفلام، مناطق الشمال حيث الغابات والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى الصحراء بالجنوب، والبحر الميت، عمان القديمة، وادي رم”.

ولفت إلى أن التنوع في المملكة منح المنتجين وأصحاب القرار بان الأردن وجهة لسياحة الأفلام، منوها إلى أن الدول المجاورة المنافسة كانت بعيدة عن المدخل الرئيسي للمهرجان.

ونوه إلى أن الهيئة ستعمل على سياحة المغامرة بأدوات تسويقية مختلفة تستهدف هذه النوعية من السياحية، في حين يتم تسويق السياحة التعليمية بصورة كبيرة لاستقطاب الطلبة في الجامعات الأردنية.

وبين، أن الهيئة أيضا تعمل على خطة للسياحة العلاجية بدأت منذ عامين وهناك حملة مكثفة لهذا العام.

ونوه إلى أن الهيئة بدأت العمل على خطة للسياحة الدينية بشقيها الإسلامية والمسيحية، وتم استهداف دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا للسياحة الإسلامية، ونيجريا وكينيا واثيوبيا وإسبانيا والصين والهند، والمغتربين في الخليج.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استهداف السياح ذوي الدخل المرتفع، مؤكدا أن الأردن نجح خلال الشهور الأربعة الأولى من موضوع الموسمية، ما انعكس على الدخل السياحي