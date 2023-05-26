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منع الاكياس البلاستيكية في مخابز العقبة

منذ 4 ثواني
منع الاكياس البلاستيكية في مخابز العقبة

وطنا اليوم:بدأت مخابز محافظة العقبة باستعمال الاكياس الورقية او بدائل أخرى بدلا من الاكياس البلاستيكية.
وقال مفوض الاقتصاد في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن ان الحملة تهدف إلى تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية التي تشكل تلوثا في البيئة بعناصرها المختلفة واستخدام الأكياس الورقية بدلا منها.
وتم توزيع حوالي (3000) كيس مصنوع من الورق مجانا على المخابز بمدينة العقبة لحثهم على استخدام الأكياس الورقية لوضع مادة الخبز فيها وأشار ان هناك آليه لتوزيع الأكياس المصنوعة من القماش ضمن سعر رمزي على كافة المحال التجارية في المحافظة من أجل الحفاظ على نظافة البيئة وصحة وسلامة المواطنين


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