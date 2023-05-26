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تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

منذ ساعة واحدة
تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.
وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا


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