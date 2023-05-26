محافظ البلقاء يطلق مبادرة تزويج «5» عرسان مجانا احتفاء بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:اعلن محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود بمناسبة فرح وحفل زواج سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد عن اطلاق مبادرة تزويج 5 عرسان مجانا خلال شهري حزيران وتموز، وان تتحمل المبادرة تكلفة الصالة للافراح والمكياج وفستان العروس والكنافة للضيافة.

واكد ابو قاعود انه لا يوجد فرحه اكبر من الفرحة والسعادة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين،مؤكدا ان سمو الامير حريص بادخال السعادة على كل البيوت والقلوب للاردنيين.

وبين ابو قاعود ان التوجيهات الملكية السامية كانت دوما تحث المسؤولين ان يكون التعبير عن الفرح باي مناسبة وطنية بالعمل الجاد والفائدة للمواطنين الذين يعتبرهم جلالته هم عائلته الكبيرة ،ويقضي جل وقت جلالته في السهر على راحتهم والحفاظ على الوطن في ظل الظروف الملتهبة بالمنطقة.

وختم ابو قاعود كلامه برفع اسمى ايات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا بفرح كل الاردنيين بحفل زواج سمو الامير الحسين