أردنيون يستذكرون أول طابع بريدي للمملكة

وطنا اليوم:استذكر نشطاء أردنيون صورة أول طابع بريدي أردني صدر بمناسبة ذكرى الاستقلال في 25 أيار/مايو عام 1946.

وحمل الطابع عناصر فنية جميلة و معبرة، تضمن شعلة الحرية التي تضيء خارطة الوطن.

وتضمن الطابع كذلك،طير يُحلق في السماء و في فمه غصن زيتون دلالة على الأمن و الرخاء الذي يرافق الاستقلال.

وعلا الطابع اسم قائد الاستقلال حينها، المغفور له الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.

ويحتفل الأردنيون بالذكرى 77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثل هذه المناسبة الوطنية فرصة للاحتفاء بتحقيق الاستقلال وتأكيد الوحدة والتلاحم الوطني بين الأردنيين.

احتفالات أردنية

ويتفاعل الأردنيون بشكل كبير مع الاحتفالات، حيث يشاركون في العديد من الفعاليات والنشاطات المنظمة في مختلف أنحاء الاردن.

وتم تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والزينة الاحتفالية، مما أضفى جواً من الفرح والاحتفاء بالذكرى الوطنية