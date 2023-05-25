الامن العام : لا تغلقوا الطرق باحتفالات الاستقلال

وطنا اليوم – دعا رئيس قسم سير شمال عمان الرائد عاهد الصرايرة، الخميس، المواطنين إلى الابتعاد عن إغلاق الطرق خلال الاحتفال بعيد الاستقلال 77.

وقال الصرايرة في حديثه لـ “المملكة” إن كوادر إدارة السير قامت بتوزيع أعلام الأردن والملصقات لمشاركة الأردنيين الاحتفالات بعيد الاستقلال.

ودعا الصرايرة إلى الاحتفال بعيد الاستقلال بشكل يليق بهذه المناسبة الوطنية وبما لا يتسبب بإغلاق الطرق وازعاج الآخرين.

يحتفل الأردنيون، الخميس، بذكرى استقلال المملكة السابع والسبعين، والذي شكل علامة فارقة ومفصلية في تاريخهم ومسيرة بناء مملكتهم، فانطلقوا تحت راية واحدة وقيادة هاشمية لبناء دولة المؤسسات والقانون والتنوع وقبول الآخر والتسامح، وفتحوا حدودهم لكل باحث عن الأمن ليصبح الأردن مملكة الإنسانية وموطن الأمان.