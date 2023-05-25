الأمير هاشم ينهي مرحلة الثانوية العامة

وطنا اليوم:حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفل تخريج سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله، بمناسبة تخرجه.

وكتب سموه في تغريدة على تويتر: “هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا”.

وأضاف “مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك”

وهنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بمناسبة تخرجه.

وكتبت جلالتها على انستغرام “مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني”.