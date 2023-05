القيادة المركزية الامريكية تهنئ الاردن

وطنا اليوم – وجهت القيادة المركزية الامريكية تهنئة للاردن بمناسبة عيد الاستقلال ، وجاء في منشور لها عبر موقع التواصل فيس بوك :

باسم القيادة المركزية، نود ان نهنئ بإخلاص شعب #المملكة_الأردنية_الهاشمية و #جلالة_الملك_عبد_الله_الثاني في الوقت الذي يحتفل فيه #الأردن بالذكرى السنوية السابعة والسبعين لاستقلاله. في هذا اليوم، يحتفل الشعبان الأردني والأمريكي بالصداقة القوية والدائمة بين البلدين.

أدى التعاون العسكري المستمر بين البلدين إلى حماية الاشخاص في الولايات المتحدة والمنطقة عدة مرات من الخصوم الخطرين. نحن فخورون بتسمية الأردن حليفًا.

في العام الماضي، استضافت الأردن المناورة العسكرية الأسد المتأهب، والتي شاركت فيها 30 دولة. يمثل التمرين أحد أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة وهو مصمم لتبادل الخبرات العسكرية وتحسين قابلية التشغيل البيني بين الدول الشريكة. وهو بدوره يؤثر على استقرار المنطقة.

نحن نتطلع إلى استمرار الشراكة وتمرين الأسد المتأهب القادم.

وقد علق العقيد الركن علاء الدرابسة ضابط الارتباط في القيادة المركزية “انتهز هذه الفرصة لأهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد ورئيس هيئة الاركان المشتركة والشعب الاردني جميعا بهذه المناسبة السعيدة والتى تتزامن مع غمرة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال ومئوية تأسيس الجيش العربي الاردني والاحتفال بزواج ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.” واكمل العقيد “وايضاً اشكر القيادة المركزية على هذه اللفتة الكريمة.”

مرة أخرى، تقبلوا أطيب تمنياتنا في يوم استقلال الأردن.

On behalf of #CENTCOM, we sincerely congratulate the people of the #Hashemite_Kingdom_of_Jordan and His Majesty #King_Abdullah_II as #Jordan celebrates the 77th anniversary of its independence. On this day, the Jordanian and American people celebrate the solid and lasting friendship between the two nations. The continuous military cooperation between the two countries has several times protected the people in the USA and the region from dangerous adversaries. We are proud to call Jordan an ally

Colonel Alaa Al Darabseh, the Jordanian Senior National Representative at CENTCOM, commented, “I would like to take this opportunity to congratulate His Majesty King Abdullah II bin Al Hussein, the Crown Prince, the Joint Chief of Staff, and the people of Jordan on this happy occasion, which coincides with the Kingdom’s celebrations of Independence Day, the establishment of the Jordanian Arab Army and the marriage of Crown Prince Hussein bin Abdullah.”