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هيئة قدامى الرياضيين تقيم حفلا بمناسبة عيد الاستقلال

منذ 9 دقائق
هيئة قدامى الرياضيين تقيم حفلا بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم – تحت رعاية سعادة الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أقامت هيئة قدامى الرياضيين حفلا بمناسبة عيد الاستقلال وبدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم والسلام الملكي وتحدث في بداية الاحتفال د. يوسف خصاونة الرئيس الفخري للهيئة بكلمة ترحيبية براعي الحفل و الحضور وتحدث كذلك مدير شباب اربد كلمة تحدث فيها عن معاني الاستقلال وتحدث راعي الحفل عطوفة د. فوزي الحموري بكلمة اشاد فيها بالهاشميين ودورهم في نهضة وتطور الاردن الحديث كما لفت المتحدثون إلى الفرحة التي تعم الأردنيين بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

كما شارك الشاعر حربي المصري في فقرة شعرية بهذه المناسبة نالت اعجاب الحضور وأبدع الفنان الأردني احمد عبنده في فقرة غنائية الهبت حماس الحضور .
و في ختام الحفل قام راعي الحفل عطوفة د.فوزي يرافقه الرئيس الفخري د. يوسف خصاونة ورئيس الهيئة بتكريم عدد من رؤساء اندية العربي و الحسين و الجليل السابقين رحمهم الله الذين قدموا خدمات كبيرة لأنديتهم وكذلك تم تكريم المرحوم الدكتور رضوان السعد ( طبيب الفقراء ) و تم تكريم رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة على استضافته لهذه الفعالية و في الختام قدم راعي الحفل درعا تذكاريا للهيئة و قدمت هيئة قدامى الرياضيين الشكر الجزيل لراعي الحفل بتقديم درع بهذه المناسبة العزيزة.
كل الشكر و التقدير لجميع الجهود التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل الذي نال استحسان الجميع وكل عام و الأردن وقائد الاردن بألف خير.

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