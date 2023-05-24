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صرف رواتب متقاعدي الضمان متضمنة الزيادة السنوية

منذ ساعة واحدة
صرف رواتب متقاعدي الضمان متضمنة الزيادة السنوية

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انس القضاة، بدء صرف رواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي متضمنة زيادة التضخم السنوية والتي تم إقرارها للعام 2023 بقيمة 4.7 دينارا.
وقال القضاة الأربعاء، إن الرواتب حولت للبنوك اليوم وبإمكان المتقاعدين سحبها مباشرة.
وبين أن عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة يبلغ 199 ألفا، حيث تشمل جميع المتقاعدين الأردنيين والمتقاعدين من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين بالمملكة


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