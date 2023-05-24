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مدير واسرة مدرسة ضاحية الياسمين الاساسية للبنين يهنئون قائد الوطن بمناسبة عيد الاستقلال

منذ ساعة واحدة
مدير واسرة مدرسة ضاحية الياسمين الاساسية للبنين يهنئون قائد الوطن بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:رفع مدير مدرسة ضاحية الياسمين الاساسية للبنين والكادر التعليمي برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد استقلال المملكة السابع والستون سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.
حمى الله الاردن في ظل القيادة الهاشمية.


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