بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المعايطة: قد يتم إنشاء دائرة وطنية تتكون من 41 مقعدا مخصصة للأحزاب

منذ 4 ثواني
المعايطة: قد يتم إنشاء دائرة وطنية تتكون من 41 مقعدا مخصصة للأحزاب

 

 

وطنا اليوم – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أنه وبحسب قانون الانتخاب الجديد فقد تجرى إنشاء دائرة وطنية تتكون من 41 مقعدا مخصصة للأحزاب، وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة من مجلس النواب المقبل (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة من مجلس النواب (الحادي والعشرين)، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب (الثاني والعشرين)، مما يعزز عملية الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتشكيل أغلبية حزبية داخل البرلمان وصولا إلى حكومات برلمانية
وأضاف امس الثلاثاء، خلال لقاء بعدد من أعضاء “جماعة عمان لحوارات المستقبل”، إن الساحة الأردنية تشهد إقبالا على المشاركة السياسية، وانخراطا في العمل الحزبي، وإن التعديلات الدستورية الأخيرة والتغييرات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب تشكل رؤية الدولة الأردنية السياسية، وأنه يقع على عاتق الأحزاب مسؤولية إقناع الناس بالعمل الحزبي من خلال طرح برامج حزبية سياسية
وبين خلال اللقاء، الذي جرى في الهيئة، أن الهيئة أطلقت حملة توعوية للتدقيق على الأسماء الواردة في جداول الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعاونت مع دائرة الأحوال المدنية في مراجعة الإجراءات المتعلقة بنقل مكان الإقامة، وجرى تبسيط تلك الإجراءات إلى الحد، الذي يضمن النزاهة والسهولة معا
وأضاف أن الهيئة نفذت برنامج “أنا أشارك جامعات”، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، حيث ركز البرنامج على فهم المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، ومفاهيم المواطنة، واحترام التنوع والرأي والرأي الآخر
بدوره، ثمن التل دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارتها للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى نشر التوعية والتثقيف السياسي مما عزز من تمكين المرأة والشباب، ومنحهم المساحة الكافية في المشاركة في صنع القرار، ودعم مسيرة الإصلاح السياسي
ودار نقاش موسع أجاب فيه المعايطة على أسئلة واستفسارات الحضور

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

22:28

الحداثة والتغيير (المنحل) يطالب بوضع حدٍّ لصلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

22:23

الدكتور زياد الضرابعه صاحب شخصية لا مثيل لها مبدع ومحب في عمله يحقق النجاح وقدوة لغيره

22:01

تأثير الزفاف الملكي على صورة الأردن عالمياً: تحليل الحوارات الرقمية والاعلامية باستخدام أدوات الاستماع الرقمي والذكاء الاصطناعي يكشف عن تفاعل إيجابي واهتمام دولي

21:52

السفارة الامريكية في الاردن تنشر صور زيارة الامير الحسن : لحظات لا تُنسى

21:35

الحكومة تبحث معالجة المرضى الجزائريين في الاردن

21:02

حقيقة الخبر المتداول حول صرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين

20:57

حملة المخالفات على حزام الأمان تتصدر حديث مواقع التواصل

20:30

3.5 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي

20:25

منخفض خماسيني وأمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

20:16

400 طائرة درون تضيء سماء العبدلي بمناسبتي عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

20:10

الشبول:آلية للناطقين الإعلاميين للرد على الاستفسارات

20:08

ضبط تجّار مخدرات وسلاح خلال قضايا نوعية

وفيات

الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمة