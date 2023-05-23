تأثير الزفاف الملكي على صورة الأردن عالمياً: تحليل الحوارات الرقمية والاعلامية باستخدام أدوات الاستماع الرقمي والذكاء الاصطناعي يكشف عن تفاعل إيجابي واهتمام دولي

وطنا اليوم-عمان، الأردن – فيما تستعد لحفل الزفاف الملكي المنتظر بين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوى السيف، قامت مكانة 360، شركة استشارات أردنية رائدة قائمة على البيانات، بإجراء تحليل شامل للبيانات الذي يُظهر التأثير الكبير على صورة الأردن عالمياً. استفادت مكانة 360 من أداة الاستماع الرقمي المتقدمة بُراق لجمع البيانات المهمة من المحادثات الرقمية حول العالم.

يبرز نتائج التحليل، التوزيع الواسع للحوارات المتعلقة بالزفاف الملكي وذلك حسب الخريطة الحرارية للتفاعل الرقمي والحوارات، حيث أن حجم التفاعل وصل إلى حوالي ثلاثة ملايين ونصف تفاعل خلال هذا الشهر. وهذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 700٪ مقارنة بالفترة السابقة الممتدة لمدة 30 يوماً. أما بخصوص البلدان الرئيسية التي كان فيها حجم التفاعل والحوارات عالي بعد المملكة الأردنية الهاشمية، فكانت المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، بولندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، هولندا، اليابان، وغيرها.

تمكّنت مكانة 360 من جمع البيانات بفضل تكنولوجيا بُراق المتطورة، حيث تجمع هذه الأداة المتقدمة للاستماع الرقمي وبشكل مباشر من مصادر متعددة على الإنترنت، مثل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، مواقع الأخبار، المدونات، وغيرها ويقوم بعد ذلك فريق متخصص في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات بتحليل هذه الحوارات والتفاعلات، مما يمكن شركة مكانة 360 من تتبع نبض الرأي العام وقياس الاهتمام العالمي بالزفاف الملكي.

وقال السيد عبدالرحمن الحسامي، الرئيس التنفيذي لشركة مكانة 360، “تحليلنا يكشف عن زيادة ملحوظة في التفاعل والاهتمام العالمي بالزفاف الملكي، حيث تشير الحوارات والتفاعلات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي، إلى تأثير الزفاف الملكي الإيجابي والكبير على صورة المملكة الأردنية الهاشمية على الصعيد العالمي، كما يسلط هذا الزفاف الملكي الضوء على التراث الثقافي الغني لهذا البلد والعادات والتقاليد الأصيلة والتي ظهرت من خلال عدة فعاليات كليلة سمر وحفلة الحناء بالإضافة إلى الضيافة الدافئة.”

يُؤكد هذا التحليل الشامل للبيانات قوة الاستماع الرقمي في الكشف عن توجهات المستخدمين وفهم رأي الجمهور، وذلك من خلال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة، تقدم مكانة 360 فهماً دقيقاً لكيفية تشكيل الأحداث الكبرى للنظرة العامة وتأثيرها على صورة الدول.

وفي هذه المناسبة المهمة الرائعة، ستواصل مكانة 360 الاحتفال مع الأردن والأردنيين، من خلال نشر التحليلات التفصيلية حول الزفاف الملكي وكيف يتفاعل معه الجمهور المحلي والعالمي.