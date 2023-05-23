الحكومة تبحث معالجة المرضى الجزائريين في الاردن

وطنا اليوم – بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب متابعة معالجة المرضى الجزائريين في المملكة في ضوء التوافقات التي تمت بين الجانبين متابعة للزيارة الملكية السامية الى الجزائر في كانون أول من العام الماضي وما تبعها من زيارات متبادلة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش اجتماعات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة حيث بحثا عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وآليات التعاون في هذه المجالات

وكان الشمالي رأس وفدا وزاريا الى الجزائر في شهر شباط الماضي تنفيذا لمخرجات الزيارة الملكية الى الجزائر ومباحثات جلالة الملك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوب وكبار المسؤولين.