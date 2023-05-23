بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة تبحث معالجة المرضى الجزائريين في الاردن

منذ ساعة واحدة
الحكومة تبحث معالجة المرضى الجزائريين في الاردن

 

وطنا اليوم – بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي  مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب متابعة معالجة المرضى الجزائريين في المملكة في ضوء التوافقات التي تمت بين الجانبين  متابعة للزيارة الملكية السامية الى الجزائر في كانون أول من العام الماضي وما تبعها من زيارات متبادلة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش اجتماعات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة حيث بحثا عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وآليات التعاون في هذه المجالات

وكان الشمالي رأس وفدا وزاريا الى الجزائر في شهر شباط الماضي تنفيذا لمخرجات الزيارة الملكية الى الجزائر ومباحثات جلالة الملك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوب وكبار المسؤولين.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

22:28

الحداثة والتغيير (المنحل) يطالب بوضع حدٍّ لصلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

22:23

الدكتور زياد الضرابعه صاحب شخصية لا مثيل لها مبدع ومحب في عمله يحقق النجاح وقدوة لغيره

22:01

تأثير الزفاف الملكي على صورة الأردن عالمياً: تحليل الحوارات الرقمية والاعلامية باستخدام أدوات الاستماع الرقمي والذكاء الاصطناعي يكشف عن تفاعل إيجابي واهتمام دولي

21:52

السفارة الامريكية في الاردن تنشر صور زيارة الامير الحسن : لحظات لا تُنسى

21:02

حقيقة الخبر المتداول حول صرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين

20:57

حملة المخالفات على حزام الأمان تتصدر حديث مواقع التواصل

20:30

3.5 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي

20:25

منخفض خماسيني وأمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

20:16

400 طائرة درون تضيء سماء العبدلي بمناسبتي عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

20:10

الشبول:آلية للناطقين الإعلاميين للرد على الاستفسارات

20:08

ضبط تجّار مخدرات وسلاح خلال قضايا نوعية

19:46

مهيدات : لن نستقبل معاملات ورقية لـ10 خدمات حكومية

وفيات

الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمة