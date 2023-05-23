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مهيدات : لن نستقبل معاملات ورقية لـ10 خدمات حكومية

منذ 4 ثواني
مهيدات : لن نستقبل معاملات ورقية لـ10 خدمات حكومية

وطنا اليوم:عمم المدير العام لمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، بانه لن يتم استقبال أيّة معاملة ورقية لـ10 خدمات.
وبحسب التعميم،، فإن الخدمات تشمل إصدار شهادة اعتماد مواد ملامسة للغذاء (صنف غذائي)، إصدار شهادة حرية بيع للمكملات الغذائية، وإصدار موافقة استيراد مواد خام للتلامس مع الغذاء، وإصدار موافقة استيراد وتداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء، وإصدار موافقة استيراد المضافات الغذائية الثانوية، وإصدار شهادة صحية لغايات التصدير، وإصدار موافقة استيراد مضافات غذائية، وطلب استشارة فنية.
كما تشمل خدمة إصدار شهادة التصنيع الجيد، وإصدار شهادة حرية بيع للأدوية.
ونوه مهيدات إلى أنه تم البدء بإطلاق خدمات المؤسسة على نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني


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