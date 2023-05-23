شاهد : ماذا كتب على فستان حناء رجوة آل سيف

وطنا اليوم:قالت مصممة فستان الآنسة رجوة السيف السعودية هنيدة الصيرفي، الثلاثاء، إنها حاولت في فستان حفل حناء الآنسة رجوة الجمع ما بين حضارتي وثقافتي وهويتي الأردن والسعودية.

وأضافت، أنها استوحت النجمة السباعية من العلم الأردني من السبعة المثاني من سورة الفاتحة من القرآن الكريم والجبال السبعة، ورمز النخلة المعروف بعصب الحياة بالحيوية والرخاء والنماء من السعودية.

كما استوحت الفستان من التراث النجدي بصورة عصرية، حيث كانت هذه الفساتين تحاك بأيدي السيدات النجديات في بيوتهم.

“الآن مع التطور اللي احنا فيه وتصور الآنسة رجوة اللي كانت بتمشي معايا في كل الخطوات من بداية الفكرة إلى نهاية التصميم وطبعا اللي حاولت أنا أصور روحها”، بحسب الصيرفي.

وأشارت الصيرفي إلى أن واحدة من الأشياء التي كنت حريصة على إضافتها هي بيت شعر للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ” أراك فتحلو لدي الحياة” الذي يبين المحبة والحب والصفاء.

“أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لمشاركتي فرحة الآنسة رجوة والعائلة كلها بتصميم فستان الحناء، اللي فيه قصة حب جميلة ورباط جميل ما بين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف عن طريق التصميم في الفستان”، وفق الصيرفي.

واستعملت المصممة في هذا الفستان الخيوط الذهبية والتطريز اليدوي الذي استغرق ساعات طويلة من العمل.

وأوضحت أن اللون الأبيض يرمز للصفاء والنقاء، واللون الذهبي يرمز لخيوط الشمس الذهبية الموجودة بحرارة وجمال الأردن والسعودية