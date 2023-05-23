الأشغال: 80% نسبة الإنجاز في مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بحزمه الأربعة.

وأكد أبو السمن خلال الجولة إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، لما له من أثر إيجابي في تجويد وتطوير منظومة النقل العام بما ينعكس إيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن نسبة الإنجاز في مشروع حافلات التردد السريع بلغ 80%.

ووجه أبو السمن إلى ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع، وتزويد الوزارة بشكل دوري بتقارير مفصلة عن سير الأعمال في المشروع واي عائق يواجه سير العمل فيه ليصار إلى حله بشكل فوري بما يساهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.

ويشمل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان –الزرقاء والمقسم إلى أربع حزم على إنشاء مسربين في منتصف الطريق لخدمة حركات الحافلة السريع بالاتجاهين (عمان- الزرقاء)، كما تشمل إلى أعمال توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، بالإضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، تركيب جسور مشاة، أعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة “بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا