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مطالب بوقف تطبيقات الكترونية تبيع أدوية للمواطنين

منذ 4 ثواني
مطالب بوقف تطبيقات الكترونية تبيع أدوية للمواطنين

وطنا اليوم:عقدت شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة اجتماعا طارئا الاثنين بحثت خلاله قضية التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بعرض الأدوية لغايات البيع المباشر للمرضى، وترخيص الصيدلية الإلكترونية للمستثمرين، في ظل مخالفة ذلك لقوانين (الصحة العامة، والدواء والصيدلة، ونقابة الصيادلة)، ونظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، وكافة التشريعات الناظمة للمهنة.
وحذرت الشعبة في بيان لها من الأضرار البالغة التي قد تلحق بصحة المرضى وعلى سلامة ومأمونية الدواء من جراء التعامل مع تلك التطبيقات، وانعكاس ذلك سلبا على القطاع الصيدلاني برمته.
وأشارت الى تجاوز تلك التطبيقات بشكل سافر لدور وتعريف الصيدلي والصيدلية، وتنافيها مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لحماية المنظومة الصحية.
واكدت الشعبة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث في القطاع، وستدعو لعقد اجتماع حاشد لأصحاب الصيدليات في كافة محافظات المملكة، خلال الأيام القادمة، لتحديد الإجراءات التصعيدية المنوي اتخاذها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والنقابية للتعامل مع هذا العبث، محملة الجهات ذات العلاقة تبعات ذلك.
وحملت الشعبة نقيب ومجلس النقابة المسؤولية المهنية والقانونية للتصدي للتجاوزات والانتهاكات التي طالت القطاع الصيدلاني


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