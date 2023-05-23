بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

فيديو/ معن القطامين يشرح مفاوضات الفيل والحمار

منذ ساعتين
فيديو/ معن القطامين يشرح مفاوضات الفيل والحمار

 

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:55

الأشغال: 80% نسبة الإنجاز في مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

09:50

توجه لسن قانون سير جديد يغلظ العقوبات بحق المخالفين

09:45

الملكة رانيا في حفل الحنّاء : رجوة بعيوننا

09:32

الذنيبات يبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري التعاون في مجالات صناعة الأسمدة الفوسفاتية

09:30

الوزير الذي جعل من إتقان العمل قاعدة للجميع ..المهندس ماهر ابو السمن انموذجآ

09:27

إنقاذ 26 سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

09:22

مطالب بوقف تطبيقات الكترونية تبيع أدوية للمواطنين

09:19

نواف العجارمة يكتب: أعراس…

09:16

رصد 3 ملايين دينار لإقامة مشاريع تنموية في وادي رم

09:12

740,676 لاجئا مسجلا في الأردن حتى منتصف أيار

06:10

الاحتلال يفجر منزل الخواجا

05:49

من هي المصرفية اللبنانية الجميلة التي استدعاها القضاء الفرنسي؟

وفيات

وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023