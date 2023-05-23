كريشان : لن يكون هناك عامل وطن غير أردني بنهاية 2025 شريطة عملهم بالنظافة

وطنا اليوم – أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أنه في نهاية عام 2025 لن يكون هناك عامل وطن من غير الأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها على تثبيت عمال الوطن، ورفع عددهم شريطة عملهم في مجال النظافة.

جاء ذلك خلال لقائه مجلس محافظة الطفيلة، بحضور محافظ الطفيلة محمد أبو جاموس، ورئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة وأعضاء المجلس، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى حازم العدينات، إلى جانب الأمينين العامين للوزارة حسين مهيدات ونضال العدوان، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ومدير مديرية مجالس المحافظات ياسر السكارنة.