هذه أسعار الاضاحي في الاردن

وطنا اليوم – قدر قصابون سعر الاضحية المتوقع للروماني لهذا العام مابين 250 الى 300 دينار عازين السبب في ذلك الى توقف استيراد الخراف من بلاد مناشئها

ولفتوا في احاديث لـ(الرأي) الى ان التوقعات تشير الى ارتفاع اسعار الاضاحي لهذا العام وخاصة الخراف الرومانية موضحين ان سعر كليو الروماني بلغ امس نحو 4.5 دينار.

وقرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وقف رخص استيراد الاغنام الحية الصادرة عنها، كما قرر تعليق شحن الاغنام الحية التي لم يتم شحنها بعد، اعتبارا من يوم الخميس وحتى اشعار اخر.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورانس المجالي أن القرار جاء في إطار سياسة وزارة الزراعة في الحفاظ على المنتج المحلي من الأغنام الحية واستدامة الدخل لمربي الاغنام والمحافظة على قطاع الثروة الحيوانية.

وبين أن ذلك نظرا لتوفر كميات كافية من الاغنام المستوردة والتي تغطي احتياج السوق المحلي لعيد الأضحى المبارك.

واكد القصاب فراس العجوري ان سعر الخروف الروماني لاوزان صغيرة شهد ارتفاعا ملحوظا بسبب توقف استيراد الخراف من بلاد مناشئها مبينا ان سعر كيلو الخروف الروماني بلغ امس نحو 4.25 دينار.

وبين العجوري ان السوق المحلي يشهد شحا في الاغنام مبينا ان اسعار الاضاحي ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال عيد الاضحى المقبل وخاصة الخروف الروماني.

واتفق القصاب عايد الساريسي مع ماذهب اليه العجوري حول توقعات بارتفاع اسعار الاضاحي لهذا العام وخاصة الخراف الرومانية مبينا ان سعر الخروف الروماني لوزن 50 كيلو سيتراوح بين 250 الى 300 دينار.

واشار الساريسي الى ان السوق المحلي يشهد قلة في حجم المعروض من الخراف بسبب عدة عوامل اهمها وقف استيراد الاغنام الحية بسبب مرض الحمى القلاعية.

وبين ان سعر الاضحية البلدي المتوقع لهذا العام سيتراوح بين 250 الى 300 دينار تقريبا موضحا ان سعر الاضحية الروماني سيتقارب سعره مع سعر الاضحية البلدية.

الرأي