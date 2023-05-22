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مهيدات: الأسماك المستزرعة في الأردن سليمة وصالحة للإستهلاك البشري

22 مايو 2023
مهيدات: الأسماك المستزرعة في الأردن سليمة وصالحة للإستهلاك البشري

وطنا اليوم:أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأسماك المستزرعة المتداولة في المملكة سليمة وصالحة للإستهلاك البشري وتتم تربيتها وتغذيتها تحت الإشراف الصحي دون وجود أي مخاطر تؤثر على صلاحيتها.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع وزارة الزراعة كشفت من خلال مفتشيها المختصين على عدد من مزارع الأسماك في مناطق مختلفة من المملكة للوقوف على واقع الحال ولم يتم رصد أي مخالفات تثبت صحة ما يتم تداوله حول تغذيتها على مخلفات الدواجن.
وأضاف مهيدات، أن المؤسسة كونها الجهه الرسمية المسؤولة عن سلامة وصحة وجودة الغذاء في المملكة، فإن دورها في الرقابة على الأسماك يبدأ بعد خروجها من المزارع إلى الأسواق التي يتم تداول الأسماك المستزرعة فيها ، مشيرا إلى أن فرق المؤسسة الرقابية نفذت زيارات ميدانية ومسح للسوق المحلي وأجرت فحوصات حسية لبيان صلاحية الأسماك الطازجة وخلوها من مظاهر الفساد .
هذا وأكد مهيدات على حرص المؤسسة على العمل التشاركي والتعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية بالغذاء لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المستهلك.


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