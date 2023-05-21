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رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزيود

منذ 6 ساعات
رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزيود

وطنا اليوم:نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزيود/قبيلة بني حسن بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة فضا سلامه سلمان المعلا الزيود زوجة الكاتب الاستاذ محمود الزيودي ووالدة نزار والعقيد عبدالسلام وغالب وزين العابدين والعقيد يزن.
وأعرب العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا وامام الحضرة الهاشمية الشيخ احمد الخلايلة تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه


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