اتفاق أردني عراقي بشأن تبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات

وطنا اليوم:أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، الاتفاق مع الجانب العراقي على الاتصال المباشر بشأن تبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات، والتدريب أيضا.

وأشار الفراية إلى وجود تعاون مسبق في مجال تبادل المعلومات، وقال، إن المباحثات في بغداد الأحد ركزت على موضوع مكافحة المخدرات في ظل المعاناة من مرور المخدرات إلى الأردن والعراق من خلال دول مجاورة.

وأكد الوزير أهمية الموضوع بالنسبة للطرفين العراقي والأردني.

وعرض الأردن على العراق إمكانياته المختلفة في مجال الدفاع المدني وفي مجال المختبرات الجنائية والأدلة الجنائية، كما اطلع الأردن على تجربة الجانب العراقي في مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

واعتبر وزير الداخلية أن الزيارة بداية لانطلاقة العلاقات الأمنية بين البلدين وتطويرها، على أن تتبعها زيارات أخرى على مستويات مختلفة.

والتقى وزير الداخلية مازن الفراية، مساء السبت، نظيره العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري، بهدف تعزيز العلاقات المتينة والراسخة بين الأردن والعراق التي تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين.

والتقى الفراية الأحد مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في بغداد