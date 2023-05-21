تحذير من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بالعقبة

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية تأثر الأردن يوم الاثنين بمنخفض جوي خماسيني.

وأضاف أن الطقس يكون حارا نسبيا وجافا ومُغبرا في مُعظم مناطق الأردن، وحارا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع درجات حرارة تُقارب 40 مئوي في هذه المناطق.

وأشار إلى أن المنخفض الخماسيني يسبب نشاطا في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المُثيرة للغبار، التي من شأنها أن تجعل الأجواء غير مُلائمة للجلسات الخارجية والرحلات برفقة العائلة والأصدقاء في عموم مناطق المملكة بما فيها العقبة.

وعلى صعيد آخر، يُتوقع أن يعمل نشاط الرياح الجنوبية على ارتفاع الأمواج بشكل واضح في خليج العقبة، لذا يُنصح بعدم ارتياد البحر بعد الظهر نظرا لارتفاع الأمواج وأثره على القوارب الصغيرة والزجاجية