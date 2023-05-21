المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف

وطنا اليوم:كشف مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور امين المعايطة عن وجود مخالفات جسيمة من قبل الاطباء العامين الممارسين لمهن التجميل ، حيث يشتغلون في هذه المهنة دون ان يكون لديهم شهادات اختصاص .

واضاف المعايطة ان هناك ما يزيد عن 10 الاف طبيب عام ، يمارسون مهنة اختصاصي التجميل دون ان يكون لديهم اي شهادة اختصاص او صفة قانونية لممارسة هذه المهنة .

وانتقد المعايطة قيام نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي برعاية مؤتمر خاص للاطباء العامين الممارسين للتجميل , مؤكدا ان المؤتمر يخالف قانون النقابة وقانون الصحة .

وتساءل المعايطة عن دور النقابة بوقف التداخل بين الاختصاصات الطبية وممارسة حقها القانوني في ضبط المهنة وماهي الاجراءات التي تقوم بها في حال وجدت مخالفات ؟.

وقال المعايطة ان جراحة التجميل او التجميل يعتبر تخصص مستقل لا يجوز ممارسته من قبل اي طبيب الا بعد ان يكون قد حصل على الاختصاص في نفس المجال .

واشار المعايطة الى ان الاخطاء الطبية في حال كان هناك شكاوى يجب ان يتحملها الطبيب الممارس , مشيرا الى ان هناك قصور من قبل النقابة والجمعيات التابعة لها في الرقابة على الاطباء ووقف التداخل بين الاختصاصات الطبية