وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الأحد، خلال استقباله من قبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إنّ العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق.

ونقل الفراية، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي، كما حمّل الرئيس العراقي وزير الداخلية، تحياته إلى جلالة الملك، معرباً عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة لجلالته، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين.

وأكّد الرئيس العراقي، أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ومجددا دعم العراق للمملكة.

وأعرب عن سعادته لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتحدث عن حالة الأمن والاستقرار في المدن العراقية والجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا أن النهج الجديد في العراق يرتكز على العمل الفعال والمضي في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية لأبناء شعبنا.

وزير الداخلية الفراية، شكر الرئيس العراقي لتقديره وحرصه على تعزيز العلاقات مع الأردن على مختلف الصعد، مؤكداً الرغبة الجدية للأردن لتوثيق التعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين