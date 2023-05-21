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تنظيم الطاقة: سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات قريبا

21 مايو 2023
تنظيم الطاقة: سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات قريبا

 

وطنا اليوم – قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، السبت، إن تسعير المحروقات حاليا يُقر من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية لكن في المستقبل القريب سنذهب للسقوف السعرية.

وأوضح السعايدة عبر شاشة قناة المملكة، أن التنافس سيكون كبيرا إذا تواجدت أكثر من شركة تسويقية.

وأعلنت الهيئة، السبت، أن الباب مفتوح أمام الراغبين بالاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل الأردن.

وأوضح السعايدة أن الهدف من فتح السوق للمستثمرين للاستثمار في مجال التسويق للمشتقات النفطية، تعزيز الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال الهيئة مما يؤدي لفتح السوق وخلق فرص عمل جديدة واستدامة أمن تزويد المشتقات النفطي، وكذلك رفع التنافسية بين المستثمرين في هذا القطاع.

وقال إن السوق الأردني مفتوح للمحافظة على أمن التزود بالمشتقات النفطية للجميع.

وتحدث عن وجود 3 شركات تسويقية حالية في الأردن إذا جُددت رخصهم للمشتقات النفطية خلال الشهر الحالي، مضيفاً: اليوم لا يوجد صغار مستثمرين، وأشار إلى أن السوق بحاجة إلى شركة أو شركتين.

ويتواجد لدة الهيئة طلب لإحدى الشركات بانتظار استكمال شروط الموافقة المبدئية على الاستثمار في هذا القطاع، وهي عبارة عن ائتلاف لمجموعة من أصحاب محطات المحروقات الأهلية.

وعبر عن أمله في وجود شركات تقدم قيمة مضافة للسوق المحلي.


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