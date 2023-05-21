منشور مثير لعضو سابق في لجنة الاصلاح السياسي يهاجم فيه الثورة السورية و يدعوها للذهاب إلى جسر عبدون وإجراء اللازم

وطنا اليوم – خاص – هاجم عضو اللجنة الملكية لاصلاح المنظومة السياسية السابق زيد عمر النابلسي المعارضة السورية بطريقة اثار جدلا واسعاً خلق عاصفة من التعليقات التي ردت على منشور النابلسي عبر فيسبوك .

وقال النابلسي في منشور له رصدته وطنا اليوم :

يمر أيتام ثورة قطع الرؤوس السورية هذه الأيام بأسوأ حالاتهم النفسية ويعانون درجات غير مسبوقة من الاكتئاب الحاد والإحباط المفرط والهذيان المتواصل وارتفاع الضغط وانسداد الشرايين لما شاهدوه في مؤتمر جدة…

ومما يضاعف من مصابهم الأليم حقيقة أن خليفتهم العصملي هو الآخر يتوسل المصالحة مع سوريا ويتوسط السماح له بلقاء الأسد في حال فوزه في الانتخابات…

ولذلك فأنا أنصحهم نصيحة خالصة لوجه الله تعالى أن يخففوا عن آلامهم عن طريق التداوي بقارورة من بول الإبل الطازج أو المعتق، ثم التوجه إلى السفارة السورية لإحياء “ليلة الاستبشار بسقوط بشار” من جديد، وإذا لم ينجحوا هذه المرة، إكمال الطريق إلى جسر عبدون وإجراء اللازم…