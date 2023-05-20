مساعد وزير الخارجية الأمريكي لي ساترفيلد تسلط الضوء على البرامج الأمريكية للتبادل الثقافي والنمو الاقتصادي الشامل في الأردن

وطنا اليوم-عمان، 20 مايو 2023 – سافرت لي ساترفيلد ، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون التعليمية والثقافية، في الفترة من 17 إلى 20 مايو 2023 إلى عمان وإربد وأم قيس، حيث سلطت الضوء على مجموعة واسعة من برامج الدبلوماسية العامة الأمريكية التي تساعد على توفير الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية للأردنيين، باعتبارها محور زيارتها، ألقت مساعد وزيرة الخارجية ساترفيلد كلمة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء اللجنة الأردنية الأمريكية للتبادل التعليمي (JACEE)، والمعروفة أيضًا باسم لجنة فولبرايت الأردنية ، مؤكدة على أهمية برامج فولبرايت في الأردن والعالم. منذ إطلاق لجنة فولبرايت الأردنية في مايو 1993، شارك أكثر من 1500 طالب وباحث ومعلم من كل من الولايات المتحدة والأردن في هذا البرنامج. وقد شكرت ساترفيلد الحكومة الأردنية على زيادة دعمها المالي للجنة، الأمر الذي سيمكن المزيد من الأردنيين من المشاركة في هذا البرنامج المرموق.

والتقت ساترفيلد بوزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، والأمين العام للشؤون الدبلوماسية والمغتربين سعادة د. لينا الحديد، لمناقشة الفرص المتاحة للولايات المتحدة والأردن لمواصلة تعاوننا القوي من خلال مبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بما في ذلك في الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والسياحة.

كما التقت مساعد وزيرة الخارجية مع المشاركين وخريجي برامج التبادل الثقافي في جميع أنحاء الأردن، حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من القضايا التي تتراوح من التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والأردن في الدبلوماسية الثقافية، بما في ذلك الفيلم، ,وذلك لزيادة الوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية للنساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والرياضيات (STEM) إلى حماية وحفظ التراث الثقافي.

احتفالاً بالذكرى العشرين لبرنامج كينيدي- لوغار لبرنامج التبادل الشبابي والدراسي(YES) ، الذي يجلب طلاب المدارس الثانوية الدولية إلى الولايات المتحدة لمدة عام دراسي، قادت ساترفيلد مناقشة مع خريجي برنامج YES تتمحور حول التبادل الثقافي وتبادل الخبرات. بالإضافة إلى ذلك، التقت بخريجي برامج TechWomen و TechGirls وناقشت مجموعة من الموضوعات بما في ذلك كيفية استخدام التكنولوجيا كأداة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات.

في إربد ، زارت مساعد وزيرة الخارجية ساترفيلد الركن الأمريكي American Corner ، حيث التقت بمشارك في برنامج زمالة اللغة الإنجليزية وخريجي برنامج المنح الصغيرة لاللغة الإنجليزية، وكلاهما من برامج الدبلوماسية العامة الرئيسية التي تساعد على فتح الفرص التعليمية والاقتصادية في جميع أنحاء الأردن. بالإضافة إلى ذلك، قامت ساترفيلد بجولة في مشاريع صندوق السفير للحفاظ على التراث الثقافي (AFCP) في أم قيس ، حيث التقت بالعاملين في المجتمع المحلي، حيث أكدت على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي الشامل.