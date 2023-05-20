بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الناطق باسم تجمع أحرار حوران : هل تستطيع قوات النظام مداهمة مجمّع الغزالي في بلدة قرفا والذي يتواجد بداخله مصنع لإنتاج المخـ.ـدرات بإشراف المخابرات الجوية؟

20 مايو 2023
الناطق باسم تجمع أحرار حوران : هل تستطيع قوات النظام مداهمة مجمّع الغزالي في بلدة قرفا والذي يتواجد بداخله مصنع لإنتاج المخـ.ـدرات بإشراف المخابرات الجوية؟

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

23:27

مخيم الوحدات يحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

22:55

منتج “نبالي اردني” يحصل على الجائزة الفضية كافضل زيت زيتون بكر ممتاز للعام 2023

22:14

بالصور..مال وأعمال تكرم نخبة من الرياديات في محافظة اربد

22:04

القاسم يستشهد بحديث لفاروق الشرع :كنا نبحث عن مجرد سكين في أيدي المتظاهرين ولم نجد

22:01

شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهم

21:53

القاضي عبيدات يهاجم الهيئة المستقلة للانتخابات خالفت القانون بصورة صريحة

21:44

احتفال وندوة وتدشين شارع باسمه… عدنان الشرقي “مكرّما” من المؤسسة التي تحمل اسمه

21:42

هذا مصير الاردني الذي ضبط في مطار بيروت وبحوزته 3.5 مليون دولار

21:35

بصبوص يدعو المؤسسات الفلسطينية الدولية لإبراز البعد السياسي للوصاية الهاشمية على المقدسات

21:32

الأحزاب والحياة السياسية الاردنية

21:18

تحولات القمة العربية: رحلة من تصفية الحسابات إلى تأسيس قوى عظمى !

20:54

مدير الامن العام يحصل على الدكتوراه في الادارة الاستراتيجية

وفيات

شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدته