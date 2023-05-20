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بصبوص يدعو المؤسسات الفلسطينية الدولية لإبراز البعد السياسي للوصاية الهاشمية على المقدسات
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الناطق باسم تجمع أحرار حوران : هل تستطيع قوات النظام مداهمة مجمّع الغزالي في بلدة قرفا والذي يتواجد بداخله مصنع لإنتاج المخـ.ـدرات بإشراف المخابرات الجوية؟
20 مايو 2023
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23:27
مخيم الوحدات يحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
22:55
منتج “نبالي اردني” يحصل على الجائزة الفضية كافضل زيت زيتون بكر ممتاز للعام 2023
22:14
بالصور..مال وأعمال تكرم نخبة من الرياديات في محافظة اربد
22:04
القاسم يستشهد بحديث لفاروق الشرع :كنا نبحث عن مجرد سكين في أيدي المتظاهرين ولم نجد
22:01
شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهم
21:53
القاضي عبيدات يهاجم الهيئة المستقلة للانتخابات خالفت القانون بصورة صريحة
21:44
احتفال وندوة وتدشين شارع باسمه… عدنان الشرقي “مكرّما” من المؤسسة التي تحمل اسمه
21:42
هذا مصير الاردني الذي ضبط في مطار بيروت وبحوزته 3.5 مليون دولار
21:35
بصبوص يدعو المؤسسات الفلسطينية الدولية لإبراز البعد السياسي للوصاية الهاشمية على المقدسات
21:32
الأحزاب والحياة السياسية الاردنية
21:18
تحولات القمة العربية: رحلة من تصفية الحسابات إلى تأسيس قوى عظمى !
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مدير الامن العام يحصل على الدكتوراه في الادارة الاستراتيجية
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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